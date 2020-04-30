В Харьковской области 14-летняя девушка спасла своих братьев от пожара

30 апреля 2020 г. 14:38
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27 апреля в 3.08 в жилом доме в селе Гроза Шевченковского района Харьковской области произошел пожар.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Во время пожара в доме находились двое взрослых и трое детей.

Старшая 14-летняя девочка Виолетта проснулась ночью от едкого дыма и вынесла двоих детей (годовалого и двенадцатилетнего мальчиков) из дома.

Затем она вернулась и разбудила взрослых.

Площадь горения составила около 10 кв.м. В спальной комнате горели домашние вещи.

Как отмечается, во время пожара 42-летний мужчина получил ожоги головы, рук, туловища и дыхательных путей.

Его доставили в ожоговый центр Харькова.

На место происшествия были вызваны спасатели, которые и потушили пожар.

 

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