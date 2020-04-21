В Харьковской области - 16 новых подозрений на заболевание COVID-19

В Харьковской области за сутки лабораторно подтвержден 1 случай заболевания коронавирусом - у жительницы Харькова.
Об этом сообщил глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер.
По его информации, также в регионе появилось 16 новых подозрений на заболевание COVID-19.
«Всего с подтвержденным COVID-19 госпитализированы 44 человека, 28 - на самоизоляции.⠀
С подозрением госпитализированы 89 человек, 17 - на самоизоляции.⠀
Есть хорошая новость - еще 1 человек выздоровел.
Итак, за весь период регистрации зафиксировано 225 случаев подозрения на COVID-19, из которых:
▪ 77 случаев подтверждено;
▪ 42 подозрений опровергнуто;
▪ 3 человека выздоровели;
▪ 2 человека умерли», - написал Кучер.
Напомним, всего в Украине по состоянию на сегодня, 21 апреля, зафиксировано 6125 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
За сутки зафиксировано 415 новых случаев заболевания.
По данным ЦОС, из них 161 летальный, 367 пациентов выздоровели.