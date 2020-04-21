В Харьковской области - 16 новых подозрений на заболевание COVID-19

В Харьковской области за сутки лабораторно подтвержден 1 случай заболевания коронавирусом - у жительницы Харькова.

Об этом сообщил глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер.

По его информации, также в регионе появилось 16 новых подозрений на заболевание COVID-19.

«Всего с подтвержденным COVID-19 госпитализированы 44 человека, 28 - на самоизоляции.⠀

С подозрением госпитализированы 89 человек, 17 - на самоизоляции.⠀

Есть хорошая новость - еще 1 человек выздоровел.

Итак, за весь период регистрации зафиксировано 225 случаев подозрения на COVID-19, из которых:

▪ 77 случаев подтверждено;

▪ 42 подозрений опровергнуто;

▪ 3 человека выздоровели;

▪ 2 человека умерли», - написал Кучер.

Напомним, всего в Украине по состоянию на сегодня, 21 апреля, зафиксировано 6125 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

За сутки зафиксировано 415 новых случаев заболевания.

По данным ЦОС, из них 161 летальный, 367 пациентов выздоровели.