В Харьковской области - 17 новых случаев коронавируса: что известно о заболевших

В Харьковской области за последние сутки в области подтверждены 17 новых случаев заболевания COVID-19.

Об этом сообщил глава Харьковской областной госадминистрации Алексей Кучер.⠀

Также он обратил внимание, что большинство из них (9) - из села Высокополье Валковского района.

Люди были обследованы по контакту, отметил Кучер.

Также, по данным главы ХОГА, новые случаи зарегистрированы в Харькове, Дергачевском и Змиевском районах области.

«35 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 госпитализированы, 19 на самоизоляции. По предоставленной мне информации, ни один человек не подключен к аппарату ИВЛ. 5 человек находятся в реанимации на кислородной маске.

С подозрением на коронавирус госпитализированы 23 человека. 8 находятся на самоизоляции», - рассказал он.

Пациентам с пневмонией всего проведено 457 ПЦР-тестов, еще 6 образцов пока исследуется в областном лабцентре. Всего в больницах области госпитализированы 333 человека с диагнозом пневмония.

«Итак, итог такой. С начала регистрации в области зафиксировано 122 случая подозрения (+22 за сутки) на COVID-19, из них:

▪ 57 случаев лабораторно подтверждены;

▪ 34 - опровергнуты;

▪ 2 людей выздоровели;

▪ 1 человек умер», - рассказал глава ХОГА.