В Харьковской области - 25 новых случаев заболевания COVID-19 за сутки

В Харьковской области, по состоянию на утро 1 мая зафиксировано 274 случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19.

Об этом сообщает Минздрав Украины на странице в Фейсбук.

Напомним, утром 30 апреля сообщалось о 249 зафиксированных случаях заболевания COVID-19 на Харьковщине.

Таким образом, количество заболевших коронавирусом на Харьковщине за сутки увеличилось на 25 новых случаев.

Как сообщалось, всего, по данным Центра Общественного здоровья, по состоянию на 9:00 1 мая в Украине 10861 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 272 летальных, 1413 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 455 новых случаев заболевания.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 425 случаев;

Волынская область - 307 случаев;

Днепропетровская область - 364 случая;

Донецкая область - 70 случаев;

Житомирская область - 390 случаев;

Закарпатская область - 432 случая;

Запорожская область - 260 случаев;

Ивано-Франковская область - 899 случаев;

Кировоградская область - 392 случая;

г. Киев - 1453 случая;

Киевская область - 694 случая;

Львовская область - 454 случая;

Луганская область - 35 случаев;

Николаевская область - 126 случаев;

Одесская область - 296 случаев;

Полтавская область - 211 случаев;

Ровенская область - 658 случаев;

Сумская область - 103 случая;

Тернопольская область - 793 случая;

Харьковская область - 274 случая;

Херсонская область - 120 случаев;

Хмельницкая область - 92 случая;

Черновицкая область - 1667 случаев;

Черкасская область - 296 случаев;

Черниговская область - 50 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 1 мая 2020 в Центр поступило 1254 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 30316 сообщений о подозрении на COVID-19.