В Харьковской области - 26 новых случаев заболевания COVID-19 за сутки

21 июня 2020 г. 10:25
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За сутки в Харьковской области зарегистрировано 26 новых случаев заболевания COVID-19.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

По данным Лабцентра, также зафиксированы 52 новых подозрения на коронавирус.

По состоянию на 21 июня в Харьковской области - 1805 заболевших, из них 69 человек умерли, 849  - выздоровели.

Так, с начала регистрации случаев заболевания коронавирусом на Харьковщине зарегистрированы 2895 случаев подозрений на COVID-19, из них 844 – опровергнуты и 246 случаев остаются под подозрением.

69 человек скончались, 849 - выздоровели.

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