В Харьковской области - 328 миллионеров – ГФС

В 2018 году свыше 1 млн грн доходов за 2017 задекларировали 4,81 тыс. налогоплательщиков, сообщила Государственная фискальная служба (ГФС) в понедельник.

Один налогоплательщик задекларировал в 2018 году доходов за 2017-й свыше 1 млрд грн.

Самому младшему миллионеру выполнилось семь лет, а самому старшему – 99, уточнили в ГФС.

По данным службы налоговиков, наибольшее количество миллионеров, которые подали декларации, находятся на учете в Киеве. Их количество составляет 2,184 тыс. человек или 45% общего количества миллионеров.

Среди лидеров по количеству налогоплательщиков-миллионеров также Киевская область – 333 человека, в Харьковской области их количество составляет 328 человек, в Днепропетровской их - 303.