В Харьковской области - 346 новых случаев коронавируса за сутки, умерли 12 заболевших

В Харьковской области за сутки выявили 346 новых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщается на сайте СНБО.

Согласно данным системы мониторинга распространения заболевания, всего на Харьковщине на сегодня зарегистрировали 59739 инфицированных COVID-19.

Всего в регионе от осложнений, связанных с COVID-19, скончались 821 человек, за минувшие сутки умерли 12 заболевших.

При этом 40350 заболевших уже выздоровели (+979 – за последние сутки), а 18568 жителей Харьковщины еще болеют, из них 645 пребывают в острой фазе заболевания.

Всего на сегодня в регионе зарегистрировано 61218 подозрений на заболевание.

Как сообщалось, пик заболеваемости COVID-19 в Украине может прийтись на середину января.