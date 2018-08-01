В Харьковской области 4-летний ребенок отравился неизвестным веществом

29 июля около 22:50 в полицию поступило сообщение об отравлении 4-летнего ребенка в Первомайском районе.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, предварительно установлено, что девочка вместе с родителями была на прогулке. Когда семья пришла домой, дочь пожаловалась на боли в животе и головные боли, после чего ей стало плохо.

В тяжелом состоянии девочку доставили ​​в реанимационное отделение Первомайской районной больницы.

Врачи поставили ребенку диагноз «острый гастроэнтерит».

Сейчас она находится под наблюдением медиков. Состояние ее здоровья медики оценивают как средней тяжести.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена ​​опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.