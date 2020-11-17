В Харьковской области – 407 новых случаев коронавируса за сутки, шесть заболевших умерли

В Харьковской области за сутки выявили 407 новых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщается на сайте СНБО.

Согласно данным системы мониторинга распространения заболевания, всего на Харьковщине на сегодня зарегистрировано 48586 инфицированных COVID-19.

Всего в регионе от осложнений, связанных с COVID-19, скончались 649 человек, за минувшие сутки умерли шесть заболевших.

При этом 15098 заболевших уже выздоровели (+387 – за последние сутки), 32839 жителей Харьковщины еще болеют.

Всего на сегодня в регионе зафиксировано 50117 подозрений на заболевание.

Напомним, сутками ранее COVID-19 был выявлен у 583 жителей Харьковщины.