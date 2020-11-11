В Харьковской области 483 новых случаев коронавируса

За сутки диагноз COVID-19 подтвердили у 483 жителей Харьковщины, 332 из них - харьковчане. Об том сообщили в ХОГА.

Также диагноз COVID-19 подтвердили у жителей области: 30 - Балаклейского, по 15 - Чугуевского, Харьковского и города Люботин, 14 - Лозовского, 10 - Купянского, по 9 - Краснокутского и Змиевского, 7 - Барвенковского, 6 - Изюмского, по 5 - Богодуховского, Дергачевского и Великобурлукского, 3 - Волчанского, по 1 - Двуречанского, Золочевского, Первомайского районов.

Всего по области зарегистрировано 44948 лабораторно подтвержденных случаев СOVID-19, из них 11603 больных выздоровели, 612 - умерли.