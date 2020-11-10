В Харьковской области - 536 случаев COVID-19 за сутки, девять заболевших умерли

В Харьковской области за сутки выявили 536 новых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщается на сайте СНБО.

Так, согласно данным системы мониторинга распространения заболевания, всего на Харьковщине на сегодня зарегистрировано 44466 заболевших COVID-19.

Всего в регионе от осложнений, связанных с COVID-19, скончались 594 человека, за минувшие сутки умерли девять заболевших.

При этом 10890 заболевших уже выздоровели (+837 – за последние сутки), 32982 жителя Харьковщины еще болеют.

Всего в регионе зафиксировано 45149 подозрений на заболевание.

Напомним, сутками ранее также коронавирус был выявлен у 717 жителей Харьковщины.