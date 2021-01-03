В Харьковской области - 68 новых случаев коронавируса за сутки, умерли 6 заболевших

В Харьковской области за сутки выявили 68 новых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщается на сайте СНБО.

Согласно данным системы мониторинга распространения заболевания, всего на Харьковщине по состоянию на сегодня зарегистрировано 70280 инфицированных COVID-19.

Всего в регионе от осложнений, связанных с COVID-19, скончались 1112 человек, за минувшие сутки умерли 6 заболевших.

При этом 57528 заболевших уже выздоровели (476 из них – за прошлые сутки), а 11640 жителей Харьковщины еще болеют, из них 414 пребывают в острой фазе заболевания.

Всего на сегодня в регионе зарегистрировано 72038 подозрений на данный диагноз.

Напомним, сутками ранее на Харьковщине выявили 122 новых случая коронавируса, 86 заболевших из них - жители Харькова.