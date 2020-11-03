В Харьковской области 711 новых случаев коронавируса

03 ноября 2020 г. 11:27
1 просмотр

За сутки диагноз COVID-19 подтвердили у 711 жителей Харьковщины, 347 из них - харьковчане. Об этом сообщили в ХОГА.

Также диагноз COVID-19 подтвердили у жителей области: по 96 - Лозовского и Чугуевского, 31 - Первомайского, 23 - Валковского, 20 - Харьковского, 19 - Золочевского, по 13 - Двуречанского и Красноградского, 11 - Змиевского, 10 - Великобурлукского, 9 - Волчанского, по 7 - Сахновщинского и Нововодолажского, 4 - Дергачевского, по 2 - Близнюковского и Печенежского, 1 - Зачепиловского района.

Всего по области зарегистрировано 38711 лабораторно подтвержденных случаев СOVID-19, из них 7293 больных выздоровели, 547- умерли.

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Бюро переводов StarАльянс                          Sexshop. Суперподарки.                          ПРОПОЛІС.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53