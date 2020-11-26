В Харьковской области - почти 900 новых заболевших коронавирусом за сутки

В Харьковской области за сутки выявили 895 новых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщается на сайте СНБО.

Согласно данным системы мониторинга распространения заболевания, всего на Харьковщине на сегодня зарегистрировано 53433 инфицированных COVID-19.

Всего в регионе от осложнений, связанных с COVID-19, скончались 730 человек, за минувшие сутки умерли семеро заболевших.

При этом 26921 заболевший уже выздоровел (+1840 – за последние сутки), 25782 жителя Харьковщины еще болеют, из них 952 – в активной фазе заболевания.

Всего на сегодня в регионе зарегистрировано 55363 подозрения на заболевание.

Напомним, сутками ранее COVID-19 был выявлен у 546 жителей Харьковщины.