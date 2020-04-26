В Харьковской области - антирекорд по количеству заболевших коронавирусом за сутки

26 апреля 2020 г. 12:00
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Как сообщалось, за последние сутки в Харьковской области лабораторно подтверждено 22 случая заболевания COVID-19.

Как сообщил глава Харьковской областной обладминистрации Алексей Кучер,  по предварительной информации, заболевание выявлено у жителей Харькова, Харьковского, Зачепиловского, Чугуевского, Изюмского, Змиевского, Богодуховского районов.⠀

«Сегодня по количеству зарегистрированных подозрений и подтвержденных случаев имеем собственный антирекорд.⠀

Источник происхождения болезни в некоторых подтвержденных случаев еще уточняется. Но, как известно сейчас, 11 заболевших находятся в Областной психиатрической больницы №1 (жители Чугуевского, Змиевского, Изюмского, Богодуховского, Зачепиловского районов).⠀

75 человек с подтвержденным COVID-19 госпитализированы, 55 - на самоизоляции. Среди госпитализированных - 1 человек находится в реанимации на кислородной маске.⠀

105 человек с подозрением на COVID-19 госпитализированы, 24 - на самоизоляции», - отметил Кучер.⠀

«За весь период зарегистрировано 359 случаев подозрения на COVID-19 (+41 за последние сутки), из них:

▪147 подтверждено;

▪83 опровергнуто;

▪15 больных выздоровели;

▪2 больных умерли». – подытожил глава ХОГА.

 

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