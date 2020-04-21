В Харьковской области безработного, который был в парке без маски, оштрафовали на 17 тысяч гривен

Харьковский районный суд Харьковской области оштрафовал жителя района 17000 гривен за пребывание в парке без маски во время карантина, который ввели из-за коронавируса.

Об этом сказано в постановлении суда, опубликованном в Едином реестре судебных решений.

В документе указано, что мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения и без защитной маски в парке поселка Песочин, отказался от подписи протоколов об административном правонарушении.

Жителя Песочина признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 44-3 КУоАП и назначили ему наказание в виде штрафа в размере 17 000 гривен.

Согласно документу, гражданин, которого привлекли к административной ответственности, не трудоустроен и имеет двух несовершеннолетних детей.

Напомним, из-за распространения коронавируса на всей территории Украины ввели режим чрезвычайной ситуации и карантин до 24 апреля.

Власти закрыли границы для иностранных туристов, приостановили работу школ, университетов, торговых центров, отменили культурные и спортивные мероприятия.

В ряде городов закрыли все места массового посещения, кроме магазинов, аптек и АЗС.

Ранее сообщалось о том, что карантин в Украине могут продлить до 12 мая, однако со смягчением некоторых ограничений.

По состоянию на 21 апреля в Украине зафиксировано 6125 случаев коронавируса, 161 человек умер, 367 пациентов выздоровели. За последние сутки зафиксировано 415 новых случаев инфицирования .