В Харьковской области - более четырехсот новых случаев коронавируса за сутки, умерли 12 заболевших

В Харьковской области за сутки выявили 404 новых случая заболевания коронавирусом.

Об этом сообщается на сайте СНБО.

Согласно данным системы мониторинга распространения заболевания, всего на Харьковщине на сегодня зарегистрировали 68395 инфицированных COVID-19.

Всего в регионе от осложнений, связанных с COVID-19, скончался 1069 человек, за минувшие сутки умерли 12 заболевших.

При этом 55253 заболевших уже выздоровели (891 из них – за прошлые сутки), а 12073 жителя Харьковщины еще болеют, из них 499 пребывают в острой фазе заболевания.

Всего на сегодня в регионе зарегистрировано 70152 подозрения на данный диагноз.

Напомним, сутками ранее в регионе выявили 123 новых случая заболевания коронавирусом.