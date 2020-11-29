В Харьковской области - более семисот заболевших коронавирусом за сутки и четыре смертельных случая

В Харьковской области за сутки выявили 704 новых случая заболевания коронавирусом.

Об этом сообщается на сайте СНБО.

Согласно данным системы мониторинга распространения заболевания, всего на Харьковщине на сегодня зарегистрировали 55221 инфицированного COVID-19.

Всего в регионе от осложнений, связанных с COVID-19, скончались 744 человека, за минувшие сутки умерли четверо заболевших.

При этом 31091 заболевший уже выздоровел (+1156 – за последние сутки), 23386 жителей Харьковщины еще болеют, из них 456 – в острой фазе заболевания.

Всего на сегодня в регионе зарегистрировано 57149 подозрений на заболевание.

Напомним, сутками ранее COVID-19 был выявлен у 490 жителей Харьковщины.