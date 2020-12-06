В Харьковской области - более шестисот новых случаев коронавируса за сутки, умерли восемь заболевших

06 декабря 2020 г. 9:38
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В Харьковской области за сутки выявили 663 новых случая заболевания коронавирусом.

Об этом сообщается на сайте СНБО.

Согласно данным системы мониторинга распространения заболевания, всего на Харьковщине на сегодня зарегистрировали 59285 инфицированных COVID-19.

Всего в регионе от осложнений, связанных с COVID-19, скончались 803 человека, за минувшие сутки умерли 8 заболевших.

При этом 38354 заболевших уже выздоровели (+831 – за последние сутки), а 20128 жителей Харьковщины еще болеют, из них 176 пребывают в острой фазе заболевания.

Всего на сегодня в регионе зарегистрировано  61160 подозрений на заболевание.

Напомним, сутками ранее COVID-19 был выявлен у 585 жителей Харьковщины.

 

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