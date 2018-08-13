В Харьковской области будут судить банду квартирных воров

Прокуратура области направила в суд обвинительный акт в отношении трех участников организованной группы, совершившей более 10 квартирных краж.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По информации начальника отдела прокуратуры области Нвера Антонян, двум обвиняемым инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 3, 5 ст. 185 УК Украины (кража, соединенная с проникновением в жилище, совершенное организованной группой), еще одному - ч. 5 ст. 185 УК Украины (кража в составе организованной группы).

Организовал и возглавил банду 34-летний ранее судимый уроженец Таджикистана. С одним из участников группы - 30-летним жителем Лозовского района Харьковщины - он познакомился в 2012 году в местах лишения свободы. На свободе мужчины решили «подзаработать» кражами.

Они приобрели оборудование для отпирания дверей, автомобиль на еврономерах, чтобы вывозить похищенное, а также договорились о местах сбыта чужого имущества.

Вдвоем злоумышленники обокрали две квартиры в Харькове, откуда вынесли деньги, ювелирные украшения и другое имущество, которое можно продать.

В дальнейшем к преступной деятельности злоумышленники привлекли также 30-летнего харьковчанина.

Втроем в течение октября 2017 - января 2018 года они обокрали 9 квартир в Харькове, Чугуеве, Изюме и Балаклее.

В результате краж пострадавшим нанесен общий ущерб почти на 520 тысяч гривен.

Все члены банды находятся под стражей.

Правоохранители изъяли часть похищенного имущества, на которое сейчас наложен арест.

Максимальная санкция статьи предусматривает 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.