В Харьковской области будут судить группу воров-рецидивистов

23 декабря 2017 г. 10:41
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В Харьковской области правоохранители задержали группу лиц, которые совершали кражи на территории области, сообщили в отделе коммуникации ГУ НП В Харьковской области.

Полицейские разоблачили в преступлениях двух жителей Дергачевского и жителя Харьковского районов.

Злоумышленниками оказались  45-, 33-, и 34-летние мужчины, ранее судимые за совершение аналогичных преступлений.

Установлено, что злоумышленники похищали продукты питания, бытовую технику и вещи из магазинов Харькова и районных центров области.

Задержанные правонарушители рассказали, что похищенные вещи они сбывали на городских рынках.

Вещественные доказательства правоохранители изъяли.

Следователи Краснокутского ОП  проводили досудебное расследование по ч. 3 ст. 185 (кража) УК Украины.

Уголовное производство направлено в суд.

Злоумышленникам  грозит  лишение свободы на срок от 3 до 6 лет.

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