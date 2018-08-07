В Балаклейском районе будут судить мужчину, который вырастил и хранил более 5 кг каннабиса

07 августа 2018 г. 10:31
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Прокуратура направила в районный суд обвинительный акт в отношении 31-летнего жителя пгт. Донец по факту незаконного выращивания конопли и незаконного изготовления и хранения каннабиса (ч. 2 ст. 310, ч. 3 ст. 309 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Наркорастения злоумышленник выращивал во дворе своего деда, проживающего в одном из поселков Балаклейского района. Растения мужчина "прятал" за летней кухней. 

А в самой кухне прятал высушенный и измельченный каннабис. Наркотики внук хранил в полимерных пакетах и ​​бумажных свертках.

Во время обыска в домовладении пенсионера правоохранители обнаружили и изъяли почти 5,3 кг каннабиса и 169 кустов конопли. 

Подозреваемый пояснил, что «травку» выращивал для личных нужд и не имел цели сбывать ее.

Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы.

 

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