В Харьковской области будут судить незаконного лесоруба

07 ноября 2017 г. 10:45
43 просмотра

Обвинительный акт в отношении мужчины по факту незаконной вырубки деревьев(ст.246 УК Украины )в Рубежанском лесничестве направлен в суд, сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как рассказал начальник отдела местной прокуратуры Вадим Ефремов, 43-летний местный житель совершил незаконную вырубку дубов на территории ГП "Волчанское лесное хозяйство".

Мужчина причинил ущерб на сумму более 27 тыс. грн. Никаких документов, которые бы предоставляли разрешение на вырубку деревьев, мужчина не имел.

Мужчина свою вину не признал и пытался убедить следователей, что приехал в лес с бензопилой не пилить дерева, а собирать грибы.

Прокуратура заявила иск о возмещении причиненных убытков.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Sexshop. Суперпоступление                          Антиквариат. Золото.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.