В Харьковской области будут судить незаконного лесоруба

Прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении незаконного лесоруба по обвинению в незаконной порубке деревьев (ст. 246 УК Украины) в лесополосе вблизи села Семенов Яр Богодуховского района.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По информации заместителя руководителя местной прокуратуры Алексея Кушнаренко, 30-летний житель Богодуховского района, не имея никаких разрешительных документов и законных оснований, напилил дубов на сумму свыше 20 тысяч гривен.

Правоохранители задержали злоумышленника "на горячем" в ноябре 2017 года.

Сначала мужчина не признавал свою вину и рассказал, что якобы, проезжая мимо, увидел уже спиленные дубы и просто решил их загрузить в машину.

Суд арестовал изъятые у злоумышленника грузовой автомобиль и бензопилы.

Кроме обвинительного акта прокуратура подала в суд иск о возмещении причиненных убытков.