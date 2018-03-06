В Харьковской области будут судить незаконного лесоруба

Прокуратура передала в суд обвинительный акт по факту незаконной порубки леса (ст. 246 УК Украины) вблизи железнодорожной линии Волчанск - Купянск-Узловой.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как рассказал и. о. руководителя местной прокуратуры Иван Йена, в феврале текущего года 38-летний местный житель Волчанска, не имея никаких разрешительных документов, уничтожил дубы, ясени и клены.

Общая сумма ущерба, нанесенного злоумышленником, составляет почти 60 тысяч гривен.