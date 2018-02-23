В Харьковской области будут судить пойманного на взятке начальника следствия

23 февраля 2018 г. 10:20
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Генпрокуратура Украины направила в Купянский горрайонный суд обвинительный акт по подозрению заместителя начальника - начальника следственного отдела Купянского отдела полиции Главного управления Нацполиции Украины в Харьковской области в получении взятки (ч. 2 ст. 369-2 УК Украины).

Об этом сообщили в отделе связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины

Следствие установило,  что начальник следствия получил от родственника подозреваемого в одном из уголовных производств взятку в сумме 6 тысяч долларов США.

Взятка предназначалась за смену уголовно-правовой квалификации действий подозреваемого и дальнейшее изменение меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей.

Мужчину задержали 19 августа прошлого года.

Санкция статьи  предусматривает наказание в виде  штрафа от семисот пятидесяти до одной тысячи пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок от 2 до 5 лет.

 

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