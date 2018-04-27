В Харьковской области будут судить женщину за убийство своей новорожденной дочери

Прокуратура направила в суд обвинительный акт по 33-летней жительницы Близнюковского района, подозреваемой в умышленном убийстве своего новорожденного ребенка (ст. 117 УК Украины).
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.
В начале марта 2018 года женщина дома родила девочку.
Сразу после родов мать закрыла младенцу рот пеленкой и держала ее, пока ребенок не перестал кричать и подавать признаки жизни.
Тело новорожденного злоумышленница отнесла к уличному туалету и выбросила в выгребную яму.
Согласно заключению судмедэкспертов, смерть девочки наступила в результате механической асфиксии – удушения.
Следует отметить, что во время беременности женщина не обращалась к врачам и на учете у врача не стояла.
Зато, пытаясь избавиться от ребенка, все время беременности злоумышленница принимала медицинские препараты и отвары трав.
Женщина свою вину признала и пояснила правоохранителям, что "не хотела этого ребенка".
Максимальная санкция статьи предусматривает 5 лет лишения свободы.