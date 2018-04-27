В Харьковской области будут судить женщину за убийство своей новорожденной дочери

Прокуратура направила в суд обвинительный акт по 33-летней жительницы Близнюковского района, подозреваемой в умышленном убийстве своего новорожденного ребенка (ст. 117 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

В начале марта 2018 года женщина дома родила девочку.

Сразу после родов мать закрыла младенцу рот пеленкой и держала ее, пока ребенок не перестал кричать и подавать признаки жизни.

Тело новорожденного злоумышленница отнесла к уличному туалету и выбросила в выгребную яму.

Согласно заключению судмедэкспертов, смерть девочки наступила в результате механической асфиксии – удушения.

Следует отметить, что во время беременности женщина не обращалась к врачам и на учете у врача не стояла.

Зато, пытаясь избавиться от ребенка, все время беременности злоумышленница принимала медицинские препараты и отвары трав.

Женщина свою вину признала и пояснила правоохранителям, что "не хотела этого ребенка".

Максимальная санкция статьи предусматривает 5 лет лишения свободы.