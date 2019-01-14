В Харьковской области будут внедрять телемедицину

14 января 2019 г. 15:17
Источник: Левый берег
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В селах Харьковской области будут внедрять телемедицину.

Об этом сегодня сообщил заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк в ходе селекторного совещания.

По его словам, внедрение телемедицины в сельской местности начнется в 5 областях - Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Ривненской.

Консультации будут проводить удаленно по кардиологическим, эндокринологическим, пульмонологическим и дерматологическим заболеваниям.

Для этого семейный врач должен будет связаться с нужным специалистом в областном медицинском учреждении.

Точная дата внедрения телемедицины пока что не называется.

По данным Ковтонюка, уровень оснащения компьютерами учреждений первичной медицинской помощи составляет 97%.

Напомним, в феврале 2018 года Министерство здравоохранения, Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, Всемирный банк и Министерство иностранных дел Канады подписали меморандум сотрудничестве во внедрении телемедицины в украинских селах.

Телемедицина в определении Минздрава Украины - это комплекс технологий и мероприятий при предоставлении медицинской помощи с использованием средств дистанционной связи, в виде обмена электронными сообщениями, в тех случаях, когда расстояние является критическим фактором.

 

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