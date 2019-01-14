В Харьковской области будут внедрять телемедицину

В селах Харьковской области будут внедрять телемедицину.
Об этом сегодня сообщил заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк в ходе селекторного совещания.
По его словам, внедрение телемедицины в сельской местности начнется в 5 областях - Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Ривненской.
Консультации будут проводить удаленно по кардиологическим, эндокринологическим, пульмонологическим и дерматологическим заболеваниям.
Для этого семейный врач должен будет связаться с нужным специалистом в областном медицинском учреждении.
Точная дата внедрения телемедицины пока что не называется.
По данным Ковтонюка, уровень оснащения компьютерами учреждений первичной медицинской помощи составляет 97%.
Напомним, в феврале 2018 года Министерство здравоохранения, Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, Всемирный банк и Министерство иностранных дел Канады подписали меморандум сотрудничестве во внедрении телемедицины в украинских селах.
Телемедицина в определении Минздрава Украины - это комплекс технологий и мероприятий при предоставлении медицинской помощи с использованием средств дистанционной связи, в виде обмена электронными сообщениями, в тех случаях, когда расстояние является критическим фактором.