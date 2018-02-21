В Харьковской области бывший боевик "ЛНР" вышел из незаконного формирования

21 февраля 2018 г. 18:40
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В Харьковской области боевик так называемой "ЛНР" вернулся к мирной жизни, воспользовавшись Программой "Тебя ждут дома". Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Правоохранители установили, что житель Первомайска Луганской области с мая 2015 до февраля 2016 года входил в состав незаконных вооруженных формирований террористической организации "ЛНР".

Мужчина работал кладовщиком на складе у боевиков, хранил и выдавал продукты питания, одежду, средства гигиены, но в боевых действиях против подразделений Вооруженных Сил Украины и других преступлениях террористов не участвовал.

Разочаровавшись в идеях «молодой республики», он добровольно оставил боевиков и переехал в Харьковскую область к родственникам.

Правоохранители в рамках открытого уголовного производства по ст. 258-3 УК Украины(участие в террористической группе) проверили достоверность изложенных сведений, убедились в правдивости его показаний и будут ходатайствовать об освобождении мужчины от уголовной ответственности.

 

 

Видео: 

На Харківщині колишній учасник бандформування "ЛНР" скористався Програмою СБУ

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