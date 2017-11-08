В Харьковской области чиновница начисляла зарплату своему сыну, пока он отдыхал в Египте

08 ноября 2017 г. 9:32
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Председатель одного из поселковых советов начисляла своему сыну-подчиненному зарплату, пока он находился на отдыхе заграницей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

"Председатель поселкового совета утвердила табель учета использования рабочего времени работников исполнительного аппарата поселкового совета и расчетную платежную ведомость за декабрь 2015 года. В документах было указано, что сын женщины, который занимал должность водителя, отработал полный месяц. Однако оказалось, что почти неделю - с 7 по 11 декабря мужчина на самом деле находился не на рабочем месте, а за рубежом. Отдыхал в Арабской Республике Египет ", - пояснил начальник отдела прокуратуры области Алксандр Алексейчук.

Аналогичные правонарушения чиновница совершила и в 2016 году. Так в табеле и расчетной платежной ведомости за август, сентябрь и декабрь 2016 года значилось, что водитель находился на рабочем месте. Однако, по информации Государственной пограничной службы Украины часть рабочих дней мужчина находился за границей: летом - в Турции, а зимой - в Египте.

Суд признал чиновницу виновной в совершении административного правонарушения(ч.2 ст.172-7КУоАП – нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов) и назначил женщине максимальный штраф, предусмотренный законом - 6 тыс. 800 грн.

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