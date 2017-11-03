В Харьковской области чиновники отдали в частные руки 2 гектара леса

2 гектара леса на территории Песочинского поселкового совета Харьковского района незаконно было передано в частные руки в 2010 году, сообщил руководитель местной прокуратуры Андрей Яковлев.

Стоимость участка составляет 255 тысяч гривен.

Распоряжение выдала Харьковская райгосадминистрация.

Участок относится к землям лесного фонда и находится в постоянном использовании госпредприятия.

Харьковская местная прокуратура №6 открыла уголовное производство по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия(ч.2 ст.367 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает от 2 до 5 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.