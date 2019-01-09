В Харьковской области дорогу расчищали более 140 машин спецтехники - САД

09 января 2019 г. 12:46
116 просмотров

Проезд автотранспорта обеспечен на всех автомобильных дорогах общего пользования государственного значения Харьковской области.

Об этом сообщили в пресс-службе САД в Харьковской области.

Около полуночи 9 января в Харьковскую область с южной части зашел еще один циклон. Начался небольшой снег. 

Постепенно до 3 часов ночи осадки в виде снега усилились и распространились по всей территории области. 

В течение суток на дорогах области работало 142 единицы спецтехники. Для обработки дорог противогололедными материалами были использованы: 545 м 3  песчано-соляной смеси и 4 тонны технической соли. 

Дорожники ликвидировали заносы, расширяли проезжую часть от снега, а обрабатывали противогололедными материалами дороги государственного значения.

С утра сегодня, 9 января, в Харькове наблюдается снег. 

На дорогах местами гололедица. 

Ветер юго - восточный, 7 - 12 м / с. 

Температура ночью -6 ° С -11 ° С мороза, днем ​​-3 ° С -8 ° С мороза.

Дорожники определили наиболее вероятные места скопления большегрузных транспортных средств, на которых дополнительно дежурит дорожная техника, приспособленная для буксировки.

Дорожники просят водителей большегрузного транспорта в случае осложнения погодных условий по возможности ограничить передвижения по автомобильным дорогам в период непогоды и подождать на площадках для отстоя большегрузного транспорта.

Также САД предупреждает автолюбителей об осторожности движения по мостам и эстакадам и о соблюдении Правил дорожного движения.

 

Видео: 

Робота спецтехніки кхд км 630 - 646 9.01.2019

Робота спецтехніки на ад К-Х-Д 9.01.2019

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперпоступление                          Антиквариат. Золото.                          Продам квартиры в центре. "Лазурный". 0673607788. 0503607788.                          Срочно требуются сварщики (аргон) в Чехию. По биометрии. Официальное трудоустройство. Оплата высокая. Жилье бесплатно. Быстрый отъезд. Контакты 0669861416. 0981771804                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.