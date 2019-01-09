В Харьковской области дорогу расчищали более 140 машин спецтехники - САД

Проезд автотранспорта обеспечен на всех автомобильных дорогах общего пользования государственного значения Харьковской области.

Об этом сообщили в пресс-службе САД в Харьковской области.

Около полуночи 9 января в Харьковскую область с южной части зашел еще один циклон. Начался небольшой снег.

Постепенно до 3 часов ночи осадки в виде снега усилились и распространились по всей территории области.

В течение суток на дорогах области работало 142 единицы спецтехники. Для обработки дорог противогололедными материалами были использованы: 545 м 3 песчано-соляной смеси и 4 тонны технической соли.

Дорожники ликвидировали заносы, расширяли проезжую часть от снега, а обрабатывали противогололедными материалами дороги государственного значения.

С утра сегодня, 9 января, в Харькове наблюдается снег.

На дорогах местами гололедица.

Ветер юго - восточный, 7 - 12 м / с.

Температура ночью -6 ° С -11 ° С мороза, днем ​​-3 ° С -8 ° С мороза.

Дорожники определили наиболее вероятные места скопления большегрузных транспортных средств, на которых дополнительно дежурит дорожная техника, приспособленная для буксировки.

Дорожники просят водителей большегрузного транспорта в случае осложнения погодных условий по возможности ограничить передвижения по автомобильным дорогам в период непогоды и подождать на площадках для отстоя большегрузного транспорта.

Также САД предупреждает автолюбителей об осторожности движения по мостам и эстакадам и о соблюдении Правил дорожного движения.