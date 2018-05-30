В Харьковской области двое парней пытали несовершеннолетнего односельчанина

30 мая 2018 г. 12:14
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В Харькове суд взял под стражу двух парней,  подозреваемых в пытках несовершеннолетнего односельчанина.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По информации правоохранителей, 23 мая двое парней 20 и 21 лет решили «проучить» 16-летнего односельчанина, который якобы ранее был причастен к совершению имущественного преступления.

 Нетрезвые «воспитатели» в два часа ночи приехали к дому потерпевшего. Мальчик в это время отдыхал на лавочке возле двора. 

Один из парней ударил жертву по голове, после чего несовершеннолетнего поместили в багажник автомобиля, вывезли в пустынное место и жестоко избивали, «выбивая» признание. 

А когда потерпевший пытался бежать, злоумышленники завалили на землю и пытали плоскогубцами. Пытки продолжались около часа. 

Когда пострадавший потерял сознание, его палачи ушли с места преступления.

Сейчас по делу идет следствие. Злоумышленников подозревают в незаконном лишении свободы человека и пытках, совершенными по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 146 и ч. 2 ст. 127 УК Украины).

 Арестованным грозит до 10 лет лишения свободы.

 Пострадавший сейчас находится в больнице, его жизни ничего не угрожает.

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