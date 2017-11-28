В Харьковской области фермер несколько лет незаконно пользовался землей из резервного фонда

28 ноября 2017 г. 15:09
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Прокуратура обжаловала в апелляции решение суда о признании незаконным права аренды на 333 га земли сельско-хозяйственного назначения, сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По информации первого заместителя руководителя местной прокуратуры Ивана Йены, председатель одного из сельскохозяйственных обществ после завершения срока действия договора аренды земли вовремя не продлил его и незаконно пользовался полями несколько лет.

Поскольку земля не была должным образом оформлена, поля перешли в категорию участков, которые не используются - в резервный фонд. Чтобы узаконить право аренды земли стоимостью более 10 миллионов гривен, директор агрофирмы должен был обратиться в территориальный орган - Госгеокадастр. Фермер вместо этого обратился в суд.

 «В прошлом году фермер направил в хозяйственный суд Харьковской области иск о признании за ним права аренды земли. Его требования были поддержаны, но с нарушением норм действующего законодательства », - рассказал И. Иена.

Харьковский апелляционный хозяйственный суд отменил решение суда первой инстанции и признал незаконным право аренды на 333 га земли сельско-хозяйственного назначения.

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