В Харьковской области главой Управления облздрава назначили Богдана Федака

Как сообщила руководитель аппарата облгосадминистрации Виктория Белявцева, на должность начальника Управления здравоохранения ХОГА назначен Богдан Федак, ранее возглавлявший Харьковскую областную клиническую больницу.

Об этом проинформировала пресс-служба ХОГА.

Как сообщается, назначение прошло в соответствии с Законом Украины «О государственной службе» на конкурсной основе.

«С целью исключения распространения неполной и недостоверной информации информируем о следующем. Закон Украины «О государственной службе» предусматривает исключительно конкурсный отбор претендентов на занятие должностей государственной службы и не предусматривает никаких дополнительных согласований. Высший государственный орган в вопросах прохождения государственной службы - Национальное агентство Украины по госслужбе - своим письмом №1042/13-18 от 7 февраля 2018 года также четко указывает на отсутствие необходимости каких-либо согласований результатов конкурса, проведенного в соответствии с Законом Украины «О государственной службе».

Богдан Федак убедительно победил в конкурсе на должность начальника Управления здравоохранения ХОГА.

В 10-дневный срок, предусмотренный законом о государственной службе для обжалования результатов конкурса, никаких жалоб не поступало (в том числе Министерства здравоохранения).

Специальная проверка в соответствии с Законом Украины «О предотвращении коррупции» и проверка в соответствии с Законом Украины «Об очищении власти» Богданом Федаком пройдены в полном объеме и четком соответствии с действующим законодательством.

Ни у одного государственного органа по результатам проверок не было замечаний по кандидатуре Богдана Федака.

Все предоставленные уполномоченными органами выводы - положительные.

Административными судами первой и апелляционной инстанции позиция и действия Министерства здравоохранения признаны незаконными и не соответствующими действующему законодательству. Также, в соответствии с Конституцией Украины, все органы государственной власти должны действовать исключительно в рамках законов Украины и в строгом соответствии с действующим законодательством», - отметила Виктория Белявцева.

Напомним, как ранее сообщалось, Богдан Федак, которого МОЗ отказался назначить руководителем харьковского областного Управления здравоохранения, подал иск в суд.