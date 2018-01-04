В Харьковской области грабитель, убивший пенсионерку, оправился за решетку

Дергачевский районный суд Харьковской области признал виновным 36-летнего мужчину в совершении разбоя и нанесении умышленных тяжких повреждений, повлекших смерть (ч. 4 ст. 187, ч. 2 ст. 121 УК Украины), сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

"Прокуратура доказала в суде, что в марте 2017-го злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения поздно вечером залез в дом к своей соседке. 80-летняя пенсионерка уже спала. Мужчина подошел к кровати женщины и стал ее душить. Затем стянул с кровати на пол и избил руками и ногами. Когда хозяйка дома перестала подавать признаки жизни, сосед "обчистил" дом и скрылся. Добычей злоумышленника стали бытовые вещи - кастрюли, тарелки, столовые приборы, часы, фонарик и т.д. ", - рассказал В. Песоцкий.

Утром в гости к бабушке приехала племянница и увидела свою тетю без сознания, всю в крови. Она вызвала скорую помощь. Через семь дней после нападения бабушка умерла в больнице. Перед смертью потерпевшая рассказала правоохранителям, что узнала разбойника и указала на него.

Злоумышленник находится под стражей.

По информации руководителя Дергачевской местной прокуратуры Владимира Песоцкого, суд приговорил мужчину к 10 годам лишения свободы.