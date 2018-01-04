В Харьковской области грабитель, убивший пенсионерку, оправился за решетку

04 января 2018 г. 11:14
43 просмотра

Дергачевский районный суд Харьковской области признал виновным 36-летнего мужчину в совершении разбоя и нанесении умышленных тяжких повреждений, повлекших смерть (ч. 4 ст. 187, ч. 2 ст. 121 УК Украины), сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

"Прокуратура доказала в суде, что в марте 2017-го злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения поздно вечером залез в дом к своей соседке. 80-летняя пенсионерка уже спала. Мужчина подошел к кровати женщины и стал ее душить. Затем стянул с кровати на пол и избил руками и ногами. Когда хозяйка дома перестала подавать признаки жизни, сосед "обчистил" дом и скрылся. Добычей злоумышленника стали бытовые вещи - кастрюли, тарелки, столовые приборы, часы, фонарик и т.д. ", - рассказал В. Песоцкий.

Утром в гости к бабушке приехала племянница и увидела свою тетю без сознания, всю в крови. Она вызвала скорую помощь. Через семь дней после нападения бабушка умерла в больнице. Перед смертью потерпевшая рассказала правоохранителям, что узнала разбойника и указала на него.

Злоумышленник находится под стражей.

По информации руководителя Дергачевской местной прокуратуры Владимира Песоцкого, суд приговорил мужчину к 10 годам лишения свободы.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Комплексная диагностика зрения 199 грн!                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.