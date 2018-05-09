В Харьковской области из психоневрологического интерната пропала пациентка

Правоохранители харьковской области разыскивают Лидию Фролову, 1956 года рождения.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП ив Харьковской области.
Женщина находилась на лечении в Оскольськом психоневрологическом интернате.
5 мая она самовольно покинула медучреждение и не вернулась.
Приметы пропавшей: на вид 60-62 года, среднего роста, темные волосы с сединой.
Женщина была одета в серый джемпер, сиреневый велюровый халат, резиновые тапочки, розовый платок.
Правоохранители просят любую информацию о местонахождении разыскиваемой сообщать в Изюмский отдел полиции по телефонам: «102», 0996412094 или другим удобным способом.