В Харьковской области корью за неделю заболели более сотни человек - Лабцентр

Уровень заболеваемости корью в Харьковской области остается высоким, а эпидемическая ситуация характеризуется как неблагополучная.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Так, за неделю зарегистрировано 125 больных, из них детей - 46. Среди харьковчан - 56 случаев, Харьковского района - 27, Нововодолажского - 23 Валковского - 5, Боровского, Волчанского, Змиевского, Шевченковского и в Люботине - по 2, Близнюковского, Золочевского, Изюмского и Красноградского районов - по одному.

Всего же с начала года по состоянию на 20 марта зарегистрировано 1293 больных и подавляющее большинство из них - взрослые - 872 человека. По социальным группам населения распределение больных такое: неработающие - 28,6%, рабочие - 18,1%, школьники - 15,5%, неорганизованные дошкольники - 10,4%, студенты - 8,5%, медработники - 6,5%.

При этом удельный вес привитых среди заболевших составил 835 человек.

Диагноз кори подтвержден лабораторно у 222 больных. Госпитализированы 957 человек, но летальные случаи не регистрировались.

Кроме того, зарегистрировано 43 вспышки, с количеством пораженных - 231 человек, из них 18 в быту, 10 в учебных заведениях, 11 в учреждениях здравоохранения и 3 по месту работы. Также одна вспышка произошла в «Ржавецком психоневрологическом интернате».

Локализованные в пределах инкубационного периода - 27 вспышек, в 16 - противоэпидемические мероприятия продолжаются