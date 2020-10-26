В Харьковской области лабораторно подтвердили еще 478 случаев COVID-19

26 октября 2020 г. 10:39
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Диагноз COVID-19 подтвержден у 478 жителей Харьковщины, 348 из них - жители города Харькова. Об этом сообщили в ХОГА.

Также диагноз подтвердился у жителей районов области: 32 - Балаклейского, 30 - Харьковского, 21 - Змиевского, 18 - Чугуевского, по 8 - Богодуховского и Красноградского, 7 - Дергачевского, 3 - Боровского, по 1 - Изюмского, Первомайского и Шевченковского.

Всего по области зарегистрировано 33254 лабораторно подтвержденных случая СOVID-19, из них 6563 больных выздоровели, 502- умерли.

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