В Харьковской области ликвидировали канал незаконной торговли людьми

28 ноября 2017 г. 16:43
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В ходе работы по уголовному производству, связанным с торговлей людьми, правоохранителями был перекрыт канал незаконной торговли людьми, сообщили в пресс-службе ГПС Украины.

27 ноября в пункте пропуска «Гоптовка» правоохранителями задержан фигурант уголовного производства, 40-летний гражданин РФ. Россиянин завербовал двух жительниц  Харькова и пытался переправить женщин в Москву для их эксплуатации  в сфере предоставления услуг интимного характера.

Мужчине объявлено о подозрении по ст. 149 УК «Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека».

Следственные и оперативные мероприятия продолжаются.

 

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