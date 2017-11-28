В Харьковской области ликвидировали канал незаконной торговли людьми

В ходе работы по уголовному производству, связанным с торговлей людьми, правоохранителями был перекрыт канал незаконной торговли людьми, сообщили в пресс-службе ГПС Украины.

27 ноября в пункте пропуска «Гоптовка» правоохранителями задержан фигурант уголовного производства, 40-летний гражданин РФ. Россиянин завербовал двух жительниц Харькова и пытался переправить женщин в Москву для их эксплуатации в сфере предоставления услуг интимного характера.

Мужчине объявлено о подозрении по ст. 149 УК «Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека».

Следственные и оперативные мероприятия продолжаются.