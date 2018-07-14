В Харьковской области мать оставила двух малолетних детей без присмотра и ушла развлекаться

12 июля в полицию поступило сообщение от жительницы Великобурлукского района Харьковской области. Женщина пожаловалась на соседку, в квартире которой всю ночь плакали дети.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Прибывшие на вызов полицейские выяснили, что детей без присмотра оставила их мать, которая всю ночь развлекалась и отдыхала в компании знакомых.

Правоохранители разыскали отца детей, который живет в другом селе.

Совместно с работниками социальных служб они обследовали жилищные условия, в которых жила семья, и, согласно акту, передали малышей отцу.

В отношении матери правоохранители составили протокол по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных нарушениях.

Сейчас решается вопрос о лишении этой женщины родительских прав.