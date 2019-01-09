В Харьковской области мошенники присвоили урожай фермеров на 3000000 гривен

09 января 2019 г. 12:53
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В Харьковской области правоохранители задержали злоумышленников, которые мошенническим путем завладели сельскохозяйственной продукцией на общую сумму 3000000 гривен.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Правоохранители установили, что в течение 2017-2018 годов злоумышленники мошенническим путем присваивали семена подсолнечника фермерских хозяйств Харьковской области.

Следствие доказало причастность четырех участников группировки к совершению мошеннических действий в отношении двух фермерских хозяйств.

Пострадавшим нанесен материальный ущерб на общую сумму 3000000 гривен.

Злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3, 4 ст.190 (мошенничество), ч.3, 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) Уголовного кодекса Украины.

Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Сейчас правоохранители проверяют подозреваемых на причастность к другим аналогичным преступлениям.

 

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