В Харьковской области мошенники присвоили урожай фермеров на 3000000 гривен

В Харьковской области правоохранители задержали злоумышленников, которые мошенническим путем завладели сельскохозяйственной продукцией на общую сумму 3000000 гривен.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Правоохранители установили, что в течение 2017-2018 годов злоумышленники мошенническим путем присваивали семена подсолнечника фермерских хозяйств Харьковской области.

Следствие доказало причастность четырех участников группировки к совершению мошеннических действий в отношении двух фермерских хозяйств.

Пострадавшим нанесен материальный ущерб на общую сумму 3000000 гривен.

Злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3, 4 ст.190 (мошенничество), ч.3, 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) Уголовного кодекса Украины.

Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Сейчас правоохранители проверяют подозреваемых на причастность к другим аналогичным преступлениям.