В Харьковской области может остаться семь районов

07 июня 2020 г. 15:56
1 просмотр

Министерство развития громад и территорий планирует поделить Харьковскую область на семь районов. Об этом сообщает официальный портал "Децентрализация". 

Согласно проекту, область планируют разбить на Харьковский, Чугуевский, Изюмский, Красноградский, Купянский, Лозовской и Люботинский районы. В состав каждого в среднем войдут по четыре существующих района. При этом в министерстве отмечают, что в проект могут внести изменения.

"Ключевое - будущие районы должны быть оптимальными по своим параметрам для того, чтобы в них организовать эффективную систему государственного управления, в частности - формирование на этом уровне действенных органов исполнительной власти", - заявил заместитель Министра развития общин и территорий Вячеслав Негода.
 

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Головне управління ДСНС України у Харківській області закликає громадян не провокувати пожежі в екосистемах та на відкритих територіях!                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53