В Харьковской области мужчина хранил дома гранаты

При обыске в доме ранее судимого 54-летнего села Глушковка правоохранители обнаружили боеприпасы Второй Мировой войны - противотанковую гранату, две гранаты «Ф-1» и запал, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Мужчина пояснил правоохранителям, что нашел боеприпасы во время поисков металла и найденное планировал сдать в пункт приема металлолома.

Боеприпасы правоохранители изъяли и направили на экспертизу.

Следователем Купянского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевой припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.