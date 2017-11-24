В Харьковской области мужчина хранил дома гранаты

24 ноября 2017 г. 14:10
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При обыске в доме ранее судимого 54-летнего села Глушковка правоохранители обнаружили боеприпасы Второй Мировой войны - противотанковую гранату, две гранаты «Ф-1» и запал, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Мужчина пояснил правоохранителям, что нашел боеприпасы во время поисков металла и найденное планировал сдать в пункт приема металлолома.

Боеприпасы правоохранители изъяли и направили на экспертизу.

Следователем Купянского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевой припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

Мужчине грозит  наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

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