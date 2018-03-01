В Харьковской области мужчина обокрал пенсионерку

01 марта 2018 г. 12:21
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В полицию поступило сообщение от 71-летней женщины о том, что в  хозяйственной постройке ее домовладения сломаны входные двери и исчезли  два газовых баллона, самодельная металлическая печь и другие изделия из металла.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Правоохранители установили и  задержали 20-летнего злоумышленника – жителя Зачепиловского района.

Он рассказал полицейским, что решил подзаработать на краже.

Мужчина знал  о том, что в доме кроме пожилой женщины никто не проживает.

Похищенное имущество он продал местному жителю, а деньги потратил.

Следователем Зачепиловского отделения полиции открыто уголовное производство по ч.3 ст.185 (кража) УК Украины.

Мужчине грозит лишение свободы на срок до 6 лет.

 

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