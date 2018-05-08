В Харьковской области мужчина обокрал свою мать

08 мая 2018 г. 12:56
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В полицию обратилась 60-летняя жительница поселка Слатино и сообщила о пропаже из недостроенного дома десяти пакетов плитки.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Полицейские в тот же день установили, что к похищению стройматериалов оказался причастен 31-летний сын заявительницы, который нигде не работает и имеет алкогольную зависимость.

Злоумышленник успел продать похищенное имущество.

Своими действиями злоумышленник причинил материальный ущерб на сумму около 2 тысяч гривен.

Сейчас правоохранители устанавливают местонахождение похищенных стройматериалов.

Следователем Дергачевского отдела полиции сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет.

Следственные действия продолжаются.

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