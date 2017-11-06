В Харьковской области мужчина обворовывал своих соседей

43-летний безработный мужчина в течение года обворовывал дома своих односельчан. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области.

Злоумышленник обворовал 6 жителей Нововодолажского района. Мужчина крал все, что видел: изделия из металла, посуду, продукты, одежду, технику и украшения. Пострадавшим нанесен ущерб почти на 8000 гривен.

Украденные вещи правоохранители частично обнаружили и вернули владельцам.

Следователем Нововодолажского отдела полиции открыто уголовное производство по ч.3 ст.185(кража)УК Украины.

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Уголовное производство направлено на рассмотрение в суд.