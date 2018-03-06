В Харьковской области мужчина плоскогубцами убил свою бывшую подругу

24 февраля в полицию поступило сообщение от женщины о том, что ее 55-летняя сестра несколько дней не выходит на связь, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По адресу выехали полицейские и спасатели. В присутствии заявительницы правоохранители взломали дверь.

В квартире полицейские обнаружили тело женщины с признаками насильственной смерти.

По заключению экспертов, смерть погибшей наступила в результате нанесения ей ударов по голове.

Во время допроса родственников выяснилось, что женщина была предпринимателем.

По дому были разбросаны вещи, из квартиры пропали деньги, изделия из золота и ноутбук.

Правоохранители установили, что к убийству женщины причастен ее 52-летний бывший сожитель.

Как выяснилось, 18 февраля мужчина пришел к женщине с намерениями вернуть 700 евро, которые он якобы ей давал в 2004 году. Между ними возникла ссора. Мужчина достал из кармана мини-плоскогубцы и нанес женщине удары в область головы.

После этого злоумышленник забрал из квартиры все ценное, закрыл жилье ключами хозяйки и ушел.

По информации начальника Изюмского отдела полиции Владимира Кишкина, следователем открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) и ч. 4 ст. 187 (разбой) УК Украины.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.