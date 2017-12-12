В Харьковской области мужчина убил односельчанина

12 декабря 2017 г. 16:27
176 просмотров

В Харьковской области правоохранители задержали 30-летнего мужчину, который забил до смерти односельчанина, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

В полицию поступило сообщение о том, что возле  магазина в поселке Березовка обнаружено тело 50-летнего мужчины.

Полицейские установили, что мужчины вместе выпивали. При употреблении спиртного между ними возникла ссора. В ходе выяснения отношений 30-летний мужчина кулаком избил 50-летнего оппонента по голове.  От ударов потерпевший скончался.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) УК Украины.

 Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Sexshop. Суперпоступление                          Антиквариат. Золото.                          Комплексная диагностика зрения 199 грн!                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.