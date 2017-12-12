В Харьковской области мужчина убил односельчанина

В Харьковской области правоохранители задержали 30-летнего мужчину, который забил до смерти односельчанина, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

В полицию поступило сообщение о том, что возле магазина в поселке Березовка обнаружено тело 50-летнего мужчины.

Полицейские установили, что мужчины вместе выпивали. При употреблении спиртного между ними возникла ссора. В ходе выяснения отношений 30-летний мужчина кулаком избил 50-летнего оппонента по голове. От ударов потерпевший скончался.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) УК Украины.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет.