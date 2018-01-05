В Харьковской области мужчина украл мобильный телефон у знакомой

В краже мобильного телефона разоблачили правоохранители 25-летнего жителя села Борщевка Балаклейского района, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

С заявлением о краже в полицию обратилась 41-летняя женщина. Она рассказала, что пришла в гости к своему знакомому, где отдыхала вместе с его друзьями.

На следующий день потерпевшая обнаружила пропажу своего мобильного телефона.

Полицейские задержали 25-летнего подозреваемого. Правоохранители установили, что после распития спиртных напитков злоумышленник украл телефон своей знакомой и пошел домой. Парень признался в краже и пояснил, что совершил преступление из корыстных побуждений.

Вещественное доказательство полицейские изъяли.

Балаклейским следственным ОП открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (кража) УК Украины.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.